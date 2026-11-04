El Sepepa sitúa la formación como clave tras subir el paro a 51.430 desempleados en Asturias

Archivo - La gerente del Servicio Público de Empleo (Sepepa), Begoña López, y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la reunión del consejo rector del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa). - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, ha valorado este miércoles los últimos datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social en Asturias, destacando el papel de la formación para favorecer el acceso al mercado laboral entre los jóvenes.

En unas declaraciones remitidas a los medios tras conocer que el número de parados ha aumentado en 1.250 personas en octubre, de los cuales 450 son menores de 25 años.

La responsable del Sepepa ha señalado que tres de cada cuatro jóvenes que han pasado a engrosar las listas del paro en esta franja de edad presentan un bajo nivel formativo y apenas han completado el Bachillerato. En este sentido, ha remarcado que la mejora de la formación constituye un objetivo prioritario para facilitar su acceso al empleo.

A pesar de que el paro registrado ha aumentado hasta las 51.430 personas desempleadas en el Principado, Begoña López ha enmarcado este incremento en una "buena coyuntura" del mercado laboral, respaldada por el crecimiento de la tasa de actividad reflejado en la última Encuesta de Población Activa (EPA).