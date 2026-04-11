El Sergas destaca los más de 350 pacientes tratados, algunos asturianos, con la técnica 'hifu' en Galicia

Unas 110 personas de comunidades como Castilla y León, Asturias o Cantabria viajaron hasta Santiago para ser tratadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA/OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) conmemora este sábado el Día Mundial del Párkinson y subraya los más de 350 pacientes tratados con la técnica 'hifú en Galicia.

En un comunicado, la Consellería de Sanidade recuerda que el párkinson es, después del Alzhéimer, el segundo diagnóstico más frecuente entre los mayores de 65 años. Según la Sociedad Española de Neurología, entre 120.000 y 150.000 personas padecen esta enfermedad en España; en Galicia se estima que afecta a alrededor de 9.500 personas.

No obstante, avisa de que estas cifras podrían llegar a triplicarse en 2050, debido al envejecimiento de la población y a los avances terapéuticos.

Así las cosas y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Párkinson, el Servizo Galego de Saúde subraya la importancia de desarrollar tratamientos personalizados que tengan en cuenta las circunstancias personales, familiares, laborales y sociales de cada paciente.

En los últimos tiempos, ha destacado que la tecnología de alta precisión se ha convertido en un aliado clave en el tratamiento del párkinson y del temblor esencial. Entre estas innovaciones destaca el uso del HIFU, un procedimiento que emplea ultrasonidos focalizados de alta intensidad.

El Complexo Hospitalario de Santiago (CHUS) actúa como centro de referencia para la aplicación de esta técnica, atrayendo pacientes de otras comunidades autónomas: cerca de 110 personas, mayoritariamente de Castilla y León, Asturias o Cantabria. En el caso concreto del párkinson, 26 pacientes han sido tratados con esta tecnología.

Los síntomas motores, junto con las posibles complicaciones asociadas, dificultan en muchos casos el manejo de la enfermedad y evidencian la importancia de las unidades especializadas.

La consulta monográfica de párkinson y otros trastornos del movimiento del Complexo Hospitalario de Pontevedra cuenta desde hace algunos años con la acreditación de calidad que concede la Sociedad Española de Neurología. Para obtener este reconocimiento, se evalúan aspectos como la seguridad del paciente, la humanización en la atención o la gestión del riesgo.

A la labor asistencial, Sanidade ha destacado que se suma el compromiso del tejido asociativo y el impulso de la investigación científica. En este ámbito, ha puesto en valor el trabajo del Grupo de Neurobiología Molecular y Celular de la enfermedad de Párkinson del CiMUS, cuyas líneas de investigación incluyen el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas o el estudio de mecanismos moleculares implicados en la neurodegeneración.

Así, la colaboración entre profesionales sanitarios, investigadores y asociaciones de pacientes se consolida como pilar fundamental para afrontar los retos futuros de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los afectados.