Sergio Llera, Enrique Rodríguez Nuño y Almudena Cueto obtienen los avales para las primarias del PSOE de Oviedo

Los tres candidatos a las primarias a la AMSO-PSOE, Enrique Fernández Nuño, Almudena Cueto y Sergio Llera, junto a la secretaria general de la AMSO, Delia Losa. - AMSO

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tres precandidatos a las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE), Sergio Llera, Enrique Rodríguez Nuño y Almudena Cueto, han obtenido los avales necesarios para concurrir al proceso de elección de la candidatura socialista a la Alcaldía de Oviedo para las próximas elecciones municipales de 2027.

Tras la revisión realizada por la Comisión de Ética, Sergio Llera ha recibido 120 avales; Enrique Rodríguez Nuño 115; y Almudena Cueto, 110 avales.

Con la validación de los avales, las tres precandidaturas continúan el proceso de primarias para la elección de la persona que encabezará la candidatura del PSOE de Oviedo a la Alcaldía.

Los tres precandidatos depositaron esta mañana sus avales en la sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE). Sergio Llera ha indicado que el hecho de haber presentado el máximo de avales es muestra de que "lo que quiere conseguir esta candidatura, que es volver a ilusionar dentro para ilusionar fuera".

Del proceso de primarias, Llera espera poder "debatir mucho" con los otros dos candidatos y "discrepar desde lo interno" para que "gane quien gane, el partido salga unido y salga reforzado" para recuperar la Alcaldía.

Enrique Rodríguez Nuño, por su parte, ha agradecido que la militancia haya estado "activa" en este proceso. "Es un ejercicio muy saludable para lo que es una organización como la nuestra, que contamos siempre con la opinión y con la participación de las personas militantes", ha subrayado.

Finalmente, Almudena Cueto ha indicado que el proceso "ha sido muy interesante" y ha agradecido el respaldo de la militancia a su candidatura a pesar de que ha contado con menos tiempo que el resto al haber tomado la decisión más tarde. "Estamos muy contentos de cómo está respondiendo la gente, con ganas de proyecto nuevo, de presentar un buen proyecto y una alternativa a la derecha".