Servicios Sociales contempla para 2026 dar usos sociales a la Casa del Mar y una autopromoción de viviendas

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación de Gijón, Guzmán Pendás (en el centro), presenta los presupuestos de su Concejalía para 2026. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Pendás destaca un presupuesto de "récord" que demuestra que el compromiso social es una prioridad "real" para el Gobierno

GIJÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este viernes los presupuestos de su Concejalía para 2026, que ascienden a más de 41 millones de euros.

Pendás, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha sostenido que se trata de un presupuesto "sólido, realista y profundamente humano", estructurado en tres grandes áreas: servicios sociales, vivienda y cooperación. Se trata de una cifra "récord" que demuestra que el compromiso social es una prioridad "real" para el Gobierno.

En el caso de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), ha resaltado que su presupuesto supera por primera vez la barrera de los 30 millones de euros (31.590.000 euros), lo que supone 2.240.000 euros más con respecto al año anterior (+7,63%). Un aumento que es de siete millones de euros desde el inicio de este mandato (+28,5%).

Pendás ha incidido en que la mitad del presupuesto de la FMSS va dedicado a las personas mayores, como pueda ser el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, catering, los nueve centros de mayores o las aulas para mayores.

Por otra parte, ha resaltado la apuesta por la infancia y la mujer. Especialmente ha citado dos nuevos convenios; uno con el proyecto Ayumar, de la Congregación de las Esclavas de los Pobres (25.000 euros), para mujeres en situación de vulnerabilidad con menores a su cargo, y un convenio con la fundación Hogar de San José para dar apoyo a los equipos de intervención técnica de apoyo a las familias.

Ha resaltado, también, que han apostado por las entidades que están en la primera línea de acción para combatir la exclusión social y el sin hogarismo.

A tal fin, se ha aumentado el convenio de la Cocina Económica en 293.700 euros, hasta llegar a un total de 915.000 euros consignados para el 2026, lo que supone un incremento de 400.000 euros desde que formaron gobierno.

De igual forma crece el convenio con el Albergue Covadonga en 165.400 euros, hasta los 1.265.400 euros. Una cifra que es 375.400 euros más que desde que llegaron a la Alcaldía. Sobre el Albergue ha recordado, además, que en 2026 está previsto el inicio de la reforma integral de este, por lo que se buscará una ubicación temporal.

Pendás, por otro lado, ha señalado que aumentan las ayudas de emergencia social en 200.000 euros. Vinculado con ello, ha explicado que el aumento en las aportaciones a estas entidades va sujeto a la implementación del nuevo modelo de atención centrada en la persona.

CASA DEL MAR

De cara a 2026, Pendás ha explicado que están estudiando el uso de las plantas cuarta y quinta de la Casa del Mar para usos sociales, bajo gestión de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Una de ellas es la antigua hospedería de la Casa del Mar, que la prevén destinar a un proyecto social para personas en situación de exclusión social y que es, según el edil, la que más les urge reformar.

Sobre ello, ha mostrado su esperanza de que el año que viene puedan, por lo menos, iniciar la adecuación de ese espacio. Esta planta, ubicada en el quinto piso, cuenta con 33 habitaciones, si bien será necesario estudiar una reconfiguración, para lo que se va a empezar a estudiar el proyecto, que llevaría un acompañamiento por parte de una entidad social.

En cuanto al programa de discapacidad, se va a aumentar los campamentos urbanos, que pasarán de 60 a 90 plazas y de cuatro a seis ediciones. El edil ha indicado que son campamentos de 15 días de duración cada uno. También se incrementan otros convenios como el suscrito con Cocemfe.

VIVIENDA

Por su lado, la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) contará con un presupuesto que crece por encima del 9,16 por ciento, hasta llegar a 7.630.000 euros, es decir, 640.100 euros más que el año anterior.

Del total del presupuesto, 6,6 millones se detraerán a gastos operativos y programas sociales y un millón de euros a inversiones directas.

Pendás ha destacado el lanzamiento del programa 'Gijón Confía Alquilando', para lo que se consiga en este presupuesto una partida de 400.000 euros. El objetivo es ofrecer confianza y garantías a propietarios e inquilinos para movilizar vivienda vacía y dirigirla al mercado del alquiler, según el edil.

A este se suman los ya habituales de ayudas al alquiler, los programas de jóvenes compartiendo vivienda y los servicios de asesoramiento jurídico, entre otras cosas. Ha destacado, asimismo, que Emvisa da un paso "histórico" con su primera autopromoción de vivienda.

A este respecto, ha apuntado que en 2026 comenzará la construcción de un edificio en La Calzada que será destinado al alquiler asequible para jóvenes, mayores y familias con necesidades especiales. Para el inicio de esta actuación se consignan 200.000 euros.

Seguirán, además, según el concejal, mejorando la habitabilidad de las viviendas municipales, eliminando barreras, mejorando la eficiencia energética en nuestras viviendas y adaptando los espacios a las nuevas realidades familiares y sociales.

Referente a Cooperación de Desarrollo, contará con un presupuesto de 1.872.000 euros en 2026, que supone un incremento de 60.000 euros con respecto al del ejercicio anterior.

Ha señalado, en este sentido, que en la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización se ha consignado una partida que se incrementa en 40.000 euros, llegando a un total de 1.315.000 euros. Esto implica un 8 por ciento más desde que gobiernan.

Respecto a este área, ha indicado que a estas fechas llevan ejecutado el 86,9 por ciento del presupuesto y ha incidido en que se ha podido actuar en los lugares "más castigados" del planeta, como Gaza, Líbano o Ucrania, a través de la ayuda humanitaria de emergencia. Sobre ello, ha avanzado que van a mantener esta partida de 200.000 euros en 2026.

Asimismo, ha señalado que en el 2026 recuperan el convenio nominativo con la Fundación Expoacción, para continuar con la acogida temporal en Asturias de niños ucranianos víctimas de la tragedia de Chernóbil y del actual conflicto bélico.