Siero abre el plazo para solicitar las subvenciones para iluminación navideña

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público de Siero, Patricia Antuña, ha anunciado este jueves que ya está abierto el plazo para la convocatoria de subvenciones de alumbrado navideño, que asciende a un total de 150.000 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, está destinada a las asociaciones de vecinos, de festejos, culturales y de comerciantes del concejo de Siero inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, así como a las empresas del sector comercial y hostelero que desarrollen su actividad económica en el municipio, con el fin de que puedan instalar, mantener, montar o desmontar el alumbrado navideño de las vías públicas de Siero.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 13 de agosto y las subvenciones se dividen en tres líneas de actuación.

La primera está destinada a las asociaciones de comerciantes, vecinos, festejos y culturales, así como a las empresas del sector comercial y hostelero, cuyo domicilio social se ubique en una localidad de más de 10.000 habitantes, mientras que la segunda está dirigida a las asociaciones cuyo domicilio social radique en una localidad de más de 3.500 habitantes y menos de 10.000. La tercera línea tiene por objeto las asociaciones con domicilio social en una localidad de menos de 3.500 habitantes.

Durante la rueda de prensa, la edil de Comercio y Hostelería destacó que este año se ha incrementado la cuantía de la convocatoria, que pasa de los 100.000 euros del pasado año a 150.000 euros en 2026. "Con estas ayudas reafirmamos nuestro compromiso con el comercio local, la hostelería y el tejido asociativo del concejo", ha dicho.