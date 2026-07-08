Siero acerca la igualdad y la prevención de la violencia a 30 menores con un taller del programa Corresponsables

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, junto a Eva Montes, del Centro Asesor de la Mujer de Siero, e Irene Argüelles, monitora de la actividad. - SIERO

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha organizado este miércoles el taller 'Gotas de respeto siembran igualdad' en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, una actividad enmarcada en el programa Corresponsables con la que cerca de 30 niños y niñas han trabajado conceptos relacionados con la igualdad, el respeto y la prevención de las violencias.

Según ha informado el Consistorio, durante el taller los participantes han elaborado bolsas con mensajes vinculados a estos valores y recibieron como obsequio unas gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, que ha visitado la actividad, explicó que el objetivo es aprovechar un programa de conciliación ya consolidado para promover la sensibilización entre los menores. "Hemos querido aprovechar una actividad de conciliación que ya está en marcha y que reúne a un número importante de niños y niñas para trabajar también con ellos conceptos de igualdad y respeto", ha señalado.

El programa Corresponsables reúne este verano en Pola de Siero a 125 menores de entre 3 y 12 años, que participan durante las mañanas en diferentes talleres y actividades lúdicas.