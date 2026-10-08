Siero adjudica por 181.868 euros la reparación de calles y caminos en el entorno de los Bloques Sindicales y La Bolera

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez - SIERO

SIERO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado por 181.868 euros, IVA incluido, las obras de reparación del pavimento de los viales del entorno de los Bloques Sindicales y del camino de La Bolera, ambos en Lugones. Las dos actuaciones cuentan con unos plazos de ejecución de diez y ocho semanas, respectivamente.

La intervención en el entorno de los Bloques Sindicales, adjudicada por 143.638 euros, afectará a las calles Bloques Sindicales, Paulino Vicente, Martín Luther King, Gaspar García Laviana y El Cuetu, al sur de la calle Luis Braille. Los trabajos abarcarán una superficie de 4.575,59 metros cuadrados y contemplan la regularización del pavimento, la renovación de la capa de aglomerado asfáltico, el saneamiento de las zonas más deterioradas y la mejora de la señalización horizontal y vertical.

Entre las actuaciones previstas figura la demolición de la mediana de la calle Martín Luther King, con el objetivo de ampliar la capacidad de aparcamiento en la zona. También se pondrán a cota pozos y sumideros y se renovará el pintado de los pasos de peatones y de las franjas de aparcamiento.

Por su parte, las obras de reparación del camino de La Bolera, adjudicadas por 38.229 euros, se desarrollarán entre el camino de Paredes y la calle El Cuetu, a lo largo de 230 metros y sobre una superficie de 1.050,55 metros cuadrados. Los trabajos incluirán la limpieza y acondicionamiento del camino, el saneamiento de las zonas deterioradas, la regularización del firme y la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico, además de mejoras en el drenaje y la señalización.

El proyecto contempla asimismo la instalación de bolardos para impedir el paso de vehículos entre el camino de Paredes y la calle El Cuetu, manteniendo los accesos a las viviendas y fincas existentes. El objetivo es que el vial pueda recuperarse como itinerario para peatones y ciclistas.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha señalado que, además de las actuaciones realizadas en la zona rural, "también es necesario actuar en las calles de los núcleos urbanos que, por el paso del tiempo, necesitan mejoras". García ha indicado que estas obras coincidirán con la renovación del alumbrado público prevista en la zona y con actuaciones de rehabilitación de fachadas en edificios que han concurrido a las ayudas municipales.