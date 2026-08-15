Siero adjudica las obras de pavimentación del camino de Corripos, en Valdesoto

Alejandro Villa y Ángel García - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han anunciado este sábado la adjudicación de las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto. La actuación cuenta con un presupuesto de 97.882 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras actuarán sobre el camino que conecta el núcleo rural de Corripos con la carretera AS- 376, en un tramo de aproximadamente 691 metros de longitud. El proyecto contempla la renovación completa de la capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico, así como el ensanche de distintos puntos del vial para mejorar las condiciones de circulación.

Además de la mejora del firme, la actuación incluye trabajos de acondicionamiento y refuerzo del sistema de drenaje, con la ejecución de cunetas, caños de desagüe, pozos de registro y pasos salvacunetas asociados a accesos y fincas. También se adecuarán diversos accesos existentes y se renovará la señalización horizontal y vertical del camino.

Los trabajos de pavimentación se suman al proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, actualmente en ejecución, y que cuenta con un presupuesto de 184.712 euros.