Siero por el Agua acusa a PSOE y Vox de "mentir" para justificar la privatización del agua

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Siero por el Agua ha acusado al PSOE y a Vox de "mentir" para justificar la privatización del servicio municipal de abastecimiento y ha criticado el rechazo, en el último Pleno, a la propuesta de celebrar una consulta popular sobre el modelo de gestión.

El colectivo sostiene que el voto del PSOE, con el apoyo de Vox, para rechazar la consulta supone "el mayor desprecio a la participación ciudadana en la historia del municipio" y ha invitado al concejal responsable del área, Pergentino Martínez, y al portavoz de Vox, Josué Velasco, a participar en un debate público sobre el futuro del servicio.

Asimismo, la asociación considera que el nuevo estudio de viabilidad "deja sin efecto" la memoria justificativa aprobada en diciembre y defiende que el procedimiento de privatización debería reiniciarse al haberse modificado las cifras inicialmente planteadas para las inversiones y el canon.

Siero por el Agua también sostiene que la nueva tarifa prevista perjudicará a la mayoría de los usuarios y asegura que contempla incrementos "de hasta un 49%". Además, advierte de que el paso de una tasa a una tarifa permitirá incorporar el beneficio empresarial al recibo del agua.

El colectivo ha reiterado que continuará defendiendo la gestión pública del servicio y ha asegurado que seguirá oponiéndose al proceso de privatización.