Siero inicia la renovación de 56 metros del vallado del área canina de Lugones - SIERO

SIERO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de renovación de 56 metros del cierre perimetral del área canina de Lugones, situada en el cruce de las calles Puerto de Pajares y Puerto de Tarna. La actuación cuenta con un presupuesto de 6.776 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de un mes.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado este lunes el inicio de los trabajos, que permitirán sustituir el vallado provisional actual, formado por vallas móviles de obra, por un cerramiento metálico definitivo.

La nueva instalación estará formada por una malla tipo Hércules de 1,5 metros de altura, con las mismas características que el cierre existente en los lados oeste y norte del recinto. La intervención se llevará a cabo en el tramo situado junto a la rampa de hormigón que comunica las calles Puerto de Pajares y Puerto del Angliru y se financiará con cargo al contrato municipal de mantenimiento de zonas verdes.