Sindicatos alertan de "descontrol" e "improvisación" en la organización de las vigilancias de incendios

Archivo - Imagen de archivo de una zona afectada por un incendio forestal - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, CSIF, Izquierda Sindical Asturiana, Usipa y UGT han emitido este viernes un comunicado conjunto en el que alertan del "descontrol" e "improvisación" que existe dentro de la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Gobierno asturiano a la hora de planificar las vigilancias preventivas de incendios.

Las organizaciones señalan que la actual es una época de peligro alto de incendios forestales, con la activación de plan de emergencias por incendios, el Infopa, ante la simultaneidad de incidencias.

Afirman que la planificación de los servicios de vigilancia se está haciendo "de manera improvisada", a través de cauces que no son los correctos y sin que exista una coordinación interna para mejorar el servicio público que se presta.

"Esta situación ya no es nueva y desde las organizaciones sindicales llevamos tiempo reclamando un cambio en la Dirección General competente, con el establecimiento de comarcas de trabajo adecuadas, con una mejora de los medios y una coordinación adecuada", señalan. Critican el "inmovilismo" de la dirección general mencionada.

Los sindicatos explican que "la gota que colmó el vaso" fue una reciente circular interna, firmada por el Director General, que "modifica las condiciones de trabajo de los Agentes del Medio Natural, incumple una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias e impide a las organizaciones sindicales una negociación real".

En concreto, indican que se pretende desplazar a los agentes a comarcas de trabajo que no son las suyas, con los "problemas de seguridad" que ello ocasiona teniendo en cuenta que muchos de los servicios se hacen en horario nocturno. Además, sostienen que se reduce el número de agentes para ejercer la vigilancia.

"Todo ello ocasiona una deficiente organización y por extensión una falta de vigilancia del medio natural en una época de riesgo alto de incendios", advierten.

Reclaman la intervención del Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias asturiano, Alejandro Calvo, para que se exija "de una vez por todas" el buen funcionamiento del Servicio de Agentes Medioambientales.