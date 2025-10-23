Sindicatos exigen el cumplimiento del plan de choque contra la siniestralidad laboral firmado hace un año

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT de Asturias se han concentrado este jueves en Oviedo con motivo del fallecimiento, este martes, de un trabajador de 59 años en una granja de Gozón. En la movilización han exigido el cumplimiento del plan de choque contra la siniestralidad laboral que se firmó hace ya un año en el Principado y que contemplaba destinar más recursos a la inspección de trabajo.

Los representantes sindicales han leído un manifiesto en la concentración, en el que han recordado que hace un año se vivieron unos "días trágicos" por el fallecimiento de varios trabajadores en un periodo corto de tiempo. Entonces, han recordado, agentes sociales y económicos junto al Gobierno regional pusieron en marcha un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, reforzando la Inspección de Trabajo.

Sin embargo, para los sindicatos este plan está resultando "insuficiente" a la luz del número de fallecidos en el trabajo en 2025, que asciende ya a 16. El año pasado, cerró con 23 fallecidos en Asturias. Ante estas cifras, las organizaciones sindicales han exigido la puesta en marcha de "todos los recursos necesarios que se reflejan en el plan". Además siguen sin asignarse los técnicos y técnicas en prevención que se designaron", han dicho.

Desde CCOO y UGT han pedido sancionar a las empresas que no cumplen con la normativa, ya que "los incumplimientos cuestan vidas".

CONDOLENCIAS A LOS FAMILIARES DEL TRABAJADOR FALLECIDO

Los sindicatos han lamentado el fallecimiento del trabajador y han trasladado sus condolencias a los familiares y compañeros del fallecido, destacando que su accidente, una caída en altura, es "un mal endémico en el sector de la construcción".

"Estamos en la calle para mandar nuestro más sincero pesar, como representantes de la clase trabajadora, y como trabajadores y trabajadoras que somos, a los compañeras y compañeros, familiares y amistades de la persona fallecida el martes", han dicho.

Este accidente pone también de manifiesto la necesidad de tener coeficientes reductores en la construcción, ya que una persona con 59 años trabajando en un tejado es un riesgo que "no se puede asumir". "Adelantar la edad de jubilación es un factor de seguridad y salud fundamental", han zanjado.