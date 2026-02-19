Sindicatos y PP piden aclarar el futuro de La Pereda: "El tiempo del estudio de la sentencia ya ha pasado"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se reúne con sindicatos CCOO y UGT para abordar la situación de Hunosa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO de Industria y SOMA-Fitag-UGT han pedido celeridad al Gobierno y a la SEPI para aclarar el futuro de la central térmica de La Pereda, en Mieres, cuya reconversión a una planta de quema de biomasa se paralizó el pasado mes de enero por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Esta sentencia estima el recurso interpuesto por la Coordinadora Ecologista de Asturias y anula la autorización ambiental integrada que permitía a Hunosa transformar La Pereda en una planta para el uso de biomasa como combustible principal y combustible sólido recuperado (CSR) como secundario.

Los representantes de los sindicatos se han reunido con el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, para analizar la situación en la que queda ahora la central mierense.

El secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Ignacio Requena, ha reclamado "decisiones inmediatas" a la Administración para garantizar el futuro de la central térmica de La Pereda. "El tiempo del estudio y la evaluación de la sentencia ha pasado y se trata de tomar decisiones, porque el tiempo corre en contra del proyecto y corre en contra de la viabilidad de todo el plan de futuro de la empresa", ha advertido Requena.

Al PP, CCOO le pide su respaldo para presionar ante la Administración y lograr una solución "que permita hacer viable y de futuro" para "el proyecto estrella del plan de futuro de Hunosa".

Según Requena, la Administración "está pidiendo tiempo para ese análisis de la sentencia", pero la decisión judicial se ha conocido "hace varias semanas" y el sindicato considera que ya es momento de que se aporten las soluciones.

Desde el SOMA-Fitag-UGT, su secretario general, Luis Alperi, ha reclamado diálogo y un plan estratégico para el futuro de Hunosa y ha lamentado que todavía no se conozca la hoja de ruta. "Nos gustaría saber qué se está haciendo", ha dicho, al ser preguntado por si considera que el Gobierno asturiano está haciendo todo lo que está en su mano para resolver la situación, tal como afirmó el presidente Adrián Barbón.

"Decir que estoy haciendo todo lo que está en mi mano está bien, pero realmente lo que nosotros demandamos en las reuniones y no conseguimos es saber qué se está haciendo", ha enfatizado, para después remarcar que este no es un problema "estanco" de Hunosa, sino que hay varios actores implicados: Hunosa, la SEPI, el Gobierno de España y el Principado de Asturias.

Finalmente, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado que el Principado no informe a los trabajadores de lo que está pasando en La Pereda, y ha remarcado que "tiene una obligación moral". Ha añadido que es necesario conocer los planes de futuro para la planta y Hunosa, porque "las consecuencias de esta sentencia pueden tener unas derivadas que afectan al propio corazón de Asturias".

Queipo ha explicado que una de las consecuencias es su afectación a la gestión de los residuos en Asturias. "El proyecto era que la térmica funcionase a través de biomasa y del combustible sólido recuperado (CSR)", ha explicado. Si la térmica de La Pereda no puede quemar el CSR, ha agregado, "¿qué vamos a hacer con la basura que se acumula en Cogersa y que tiene que convertirse en CSR para que alguien lo queme?".

El líder de los 'populares' ha remarcado además que la central de La Pereda es "la principal fuente de ingresos de una empresa pública como Hunosa". "No estamos dispuestos a que nadie la ponga en riesgo; no nos vale que el Principado diga que lo está estudiando, porque ya tenía que estar estudiado y pedimos respuestas y acción", ha concluido.