Los sindicatos rechazan la eliminación de una plaza de auxiliar educador de fin de semana en Sograndio

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OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias ha emitido una nota de prensa en la que muestra su rotundo rechazo a la propuesta de amortizar una plaza de Auxiliar Educador de fin de semana en el Centro de Responsabilidad Penal del Menor (CRPM) de Sograndio.

Los representantes de los trabajadores explican que la gravedad de la situación en el complejo quedó especialmente patente en los últimos días. Así, recuerdan que el lunes 3 de agosto se fugaron cinco menores del centro y, apenas cuatro días después, el viernes 7 de agosto, se produjo la fuga de otros tres menores.

"Ante esta situación, resulta especialmente incomprensible que la respuesta de la Administración sea amortizar plazas de atención directa. Cuando los hechos evidencian la necesidad de reforzar la presencia de profesionales, la decisión de reducir efectivos va exactamente en la dirección contraria a lo que necesita Sograndio", lamentan.

Lo sindicatos señalan que la propuesta de la Administración, planteada en la Mesa del 7 de julio, supone reducir personal de atención directa en un centro que atraviesa una situación especialmente compleja, con problemas de organización, sobrecarga de trabajo y necesidades de seguridad. Para el Comité, amortizar personal en estas circunstancias es una decisión "incomprensible e irresponsable". Insisten en que Sograndio "necesita más profesionales de atención directa, no menos".

El comité de empresa exige retirar la propuesta de amortización y mantener la plaza existente; crear una segunda plaza de Auxiliar Educador/a de fin de semana; equilibrar la dotación de los distintos turnos y reducir la sobrecarga de la plantilla; y reforzar los recursos humanos necesarios para garantizar la seguridad, la atención directa y el correcto funcionamiento del centro.

"La seguridad de los menores y de los trabajadores no puede ser una variable de ajuste. El Comité no aceptará que la falta de recursos repercuta sobre la plantilla ni sobre la calidad del servicio público", advierten.