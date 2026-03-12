Sindicatos ven "avances relevantes" pero "insuficientes" para desbloquear la huelga en la industria auxiliar

Tercera jorgada de huelga en la industria auxiliar. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO de Industria y UGT-Fica han asegurado este jueves que ven "avances relevantes" pero "insuficientes" en la negociación del convenio del sector de la industria auxiliar tras la jornada celebrada en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

En una nota de prensa conjunta, ambos sindicatos han indicado que durante la reunión se han producido avances como la incorporación de la cláusula de revisión salarial con generación de atrasos, una cuestión "clave" para garantizar la protección del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores del sector.

Sin embargo, las organizaciones consideran que los incrementos salariales planteados "continúan siendo insuficientes", y la propuesta de la patronal en materia de dietas y compensaciones por desplazamiento "tampoco responde a la realidad del sector".

"Tampoco se han producido avances en la reducción de jornada, ni se ha alcanzado acuerdo en los días compensatorios para los trabajadores y trabajadoras encuadrados en régimen de turnos, cuestiones igualmente relevantes dentro de la negociación", han lamentado.

La negociación continuará este viernes a primera hora, después de "más de 30 horas de actividad prácticamente ininterrumpida". Ambos sindicatos tienen la "firme voluntad" de alcanzar un acuerdo que responda a las reivindicaciones defendidas en la mesa negociadora.