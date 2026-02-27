La Sindicatura de Cuentas advierte de un desfase patrinomial de 18 millones en las cuentas del Ayuntamiento de Avilés

Roberto Fernández Llera, Síndico Mayor, durante su comparecencia este viernes en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, ha advertido este viernes en la Junta General de una sobrevaloración de al menos 18 millones de euros en el inmovilizado material del Ayuntamiento de Avilés correspondiente al ejercicio 2022, dentro del Informe definitivo de fiscalización financiera y de cumplimiento.

Fernández Llera ha comparecido en la Comisión de Hacienda de la Junta General, a petición del PP. El informe, aprobado como definitivo el 28 de octubre de 2025 sin alegaciones, emite una opinión con salvedades en la auditoría financiera de inmovilizado no financiero y endeudamiento: el inmovilizado material está sobrevalorado en al menos 18 millones por no contabilizar correctamente cesiones gratuitas, con deficiencias en inventarios y memoria.

En fiscalización de cumplimiento, se cuestionan conceptos retributivos como la productividad corporativa e individual, la planificación de subvenciones, contratos de patrocinio sin retorno acreditado, procedimientos negociados y contratación menor con defectos de planificación; se detectan debilidades en controles internos y el acuerdo de condiciones laborales en ultraactividad desde 2011.

El síndico ha formulado nueve recomendaciones para reforzar controles internos, mejorar gestión patrimonial, ampliar control financiero de subvenciones, normalizar contratos menores y limitar externalizaciones riesgosas, entre otras; también ha señalado acontecimientos posteriores como estabilización de personal y modificación de relación de puestos por sentencia judicial.

Fernández Llera ha subrayado que la Sindicatura seguirá fiscalizando el sector público local "en toda su extensión", recordando que "una tercera parte del trabajo se ocupa del sector local y en ello seguiremos".

"SILENCIO REVELADOR" PARA EL PP

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), no ha acudido este viernes a la Junta General, donde estaba llamada a comparecer a petición del Grupo Parlamentario Popular para dar explicaciones sobre las deficiencias señaladas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión municipal. La regidora socialista ha declinado la invitación de la Comisión de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos a comparecer porque ello supondría "una renuncia expresa a la autonomía local".

José Agustín Cuervas-Mons (PP) ha calificado el informe de "demoledor" e "implacable", alertando de un "auténtico caos" en la gestión municipal con "innumerables incumplimientos e ineficiencias". El parlamentario del PP ha criticado la falta de alegaciones del Ayuntamiento, lo cual ve como un "silencio revelador"; su inclusión entre los mayores incumplidores de rendición de cuentas y la ultraactividad del acuerdo laboral desde 2011, exigiendo su urgente actualización.

En personal, ha destacado que el 60% es temporal --55,9% contratado antes de 2010--, con interinidad injustificada en el 62,5% de casos y falta de acreditación de acceso para el 48% de quienes llevan más de 5 años; ha cuestionado la ausencia de control horario y la falta de prueba de prestación de servicios en nóminas para 32 de 36 áreas.

En subvenciones, Cuervas-Mons ha expuesto que el 83% de directas son nominativas, datos "elevados" para procedimientos excepcionales, y el 40% competitivas tienen deficiencias en criterios de valoración, amenazando la seguridad jurídica. Ha reprochado contratos de patrocinio sin contrapartida acreditada ni informes preceptivos, sobrevaloración patrimonial y deudas sin valoración al coste amortizado.

Gonzalo Centeno (Vox) ha criticado la "desfachatez absoluta" del Ayuntamiento por no presentar alegaciones pese a irregularidades graves que no reflejan "imagen fiel" del patrimonio, situación financiera y resultados. Ha destacado la falta de documentación para provisiones o deterioro, exigiendo que "la mujer del César no sólo debe ser honrada sino parecerlo", y ha acusado a la alcaldesa de "desprecio" a la soberanía popular al evitar comparecer tras mover fechas, llamándolo "socialismo de Puerto Urraco" y opacidad tras décadas de gestión.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha subrayado que "la autonomía municipal es un principio constitucional que este diputado respeta escrupulosamente", aclarando que el Ayuntamiento de Avilés "tiene plena capacidad de organizar y gestionar sus intereses y nadie discute eso".

Sin embargo, ha insistido en que "la autonomía no excluye la rendición de cuentas". En este sentido, Pumares ha apuntado que el informe técnico emitido por un órgano con independencia funcional dependiente de la Junta General, identifica incidencias objetivas en inmovilizado, temporalidad estructural, subvenciones nominativas reiteradas y procedimientos sin publicidad, sin constituir "confrontación institucional" ni socavar competencias municipales.

EL PSOE VE "USO PARTIDISTA"

El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga ha defendido que el informe emite "opinión favorable con salvedades, es decir, las cuentas reflejan una imagen fiel de la situación económica del Ayuntamiento". Ha remarcado que se trata de un informe técnico que apunta a áreas de mejora y que el Consistorio avilesino ya ha puesto en marcha la actualización del inventario patrimonial, la regularización del personal, la revisión de procedimientos y la digitalización de la gestión. "Cuestiones técnicas que el Ayuntamiento conoce y que está corrigiendo", ha afirmado.

Fernández Huerga ha acusado a los grupos de la oposición de "uso partidista" para convertir la Junta General en un "plató", citando informes "graves" sobre Castrillón y Gijón sin llamar a sus alcaldes.

"¿Qué ha hecho la alcaldesa de Avilés? Lo que viene haciendo desde hace muchos años, defender dignamente al Ayuntamiento de Avilés, representarlo bien y poner pie en pared. La alcaldesa de Avilés, se lo puedo garantizar, porque la conozco bien, no se esconde. Y les puedo garantizar que tampoco se arrodilla", ha concluido.