Las sirenas de aviso se probarán este miércoles San Andrés de los Tacones durante un simulacro

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, colaborará este próximo miércoles con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en la realización del ejercicio anual de activación de las sirenas de aviso a la población adscrita a los Planes de Emergencia de las Presas (PEP), integrados en el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones del Principado de Asturias (PLANINPA).

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el simulacro se llevará a cabo mañana en San Andrés de los Tacones, ubicado en el área de afectada durante la primera media hora de rotura de la presa.

El objetivo es que la población se familiarice con el sonido, recuerde las medidas de autoprotección y se pueda comprobar, a su vez, el correcto funcionamiento de los sistemas mecánicos y el software de activación.

Asimismo, el inicio del ejercicio está previsto a las 13.00 horas, con una duración estimada de 10 a 15 minutos. Aunque el sonido de las sirenas se escuchará principalmente en las instalaciones de ArcelorMittal Gijón, también podría oírse desde otras zonas no inundables como Monteana, Fresno, zona de la iglesia de Santa María de Poago.