El sistema de dependencia en Asturias gana 703 expedientes activos en marzo, según el Principado

Archivo - La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias ha señalado este martes que el sistema de atención a la dependencia mantiene en marzo la tendencia de mejora iniciada en febrero, con un aumento generalizado de la actividad y de los principales indicadores de gestión.

Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, en marzo se registraron 1.432 nuevas solicitudes, lo que ha permitido incrementar en 703 los expedientes activos respecto a febrero. Se trata, según la Consejería, del primer mes desde julio de 2025 en el que vuelve a crecer este indicador.

Este incremento responde al mayor volumen de solicitudes iniciadas, primer paso del procedimiento para la valoración de la situación de dependencia y la determinación de su grado.

Como referencia, el Ejecutivo autonómico destaca que en febrero se activaron 1.122 expedientes, frente a los 73 de enero, lo que confirma, según apunta, la consolidación de una tendencia ascendente en el sistema.

En paralelo, el número de personas con dictamen de valoración aumenta en 258 respecto al mes anterior. De los 50.301 expedientes activos, 46.665 cuentan ya con valoración, mientras que 3.636 personas, el 7% del total, permanecen pendientes de ser valoradas en su domicilio.

Asimismo, el Principado indica que el número de personas con reconocimiento de la situación de dependencia asciende a 37.743, tras incrementarse en 354 respecto a febrero, en línea con el mayor ritmo de tramitación.

También crece el número de personas que reciben una prestación, que se sitúa en 33.854 beneficiarios, tras sumarse 214 nuevas personas en marzo. Otras 3.889 se encuentran en fase final de asignación de recurso, lo que representa el 11% de quienes ya tienen derecho reconocido.

El tiempo medio de tramitación se sitúa en 427 días, lo que supone una reducción de seis días respecto a febrero y de 24 en comparación con el inicio del año.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha valorado que los datos "confirman que el sistema de atención a la dependencia ha iniciado una recuperación sólida, con mejoras sostenidas en todos los indicadores", destacando el papel del Plan Agiliza en la reducción de plazos y la mejora de la respuesta a las personas usuarias.

La Consejería ha precisado además que el plazo medio de 375 días recogido en estadísticas nacionales corresponde a una media de expedientes resueltos en los últimos doce meses, mientras que el dato mensual ofrece, según señala, una imagen más precisa de la evolución actual del sistema tras la implantación de la historia social única.