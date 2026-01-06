Sofocado el incendio declarado en tres edificaciones en Grado

Incendio - SEPA

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Grado, Proaza, Pravia y La Morgal han sofocado el incendio declarado en tres edificaciones en la Calle Valentín Andrés, en el municipio asturiano de Grado.

El fuego calcinó una casa y una construcción anexa y causó daños en el tejado de un tercer inmueble. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 23.43 horas de este lunes.

En la llamada se indicó que estaba quemando la chimenea y la galería de una casa. De inmediato se movilizó a los citados efectivos de bomberos que se trasladaron con tres autobombas forestales, una autobomba urbana y la autoescalera. Cuando llegaron a la zona, los bomberos indicaron que el fuego ya había cogido el tejado de dos edificaciones. La sala del 112 informó del incidente a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).