Sofocado el incendio de un vehículo en Grado que afectó a otros dos turismos

Coche quemado - SEPA

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Grado han sofocado la madrugada de este domingo el incendio de un vehículo, el cual ha resultado totalmente calcinado, en un suceso que ha terminado afectando a otros dos automóviles estacionados en la calle Pintor Favila de la villa moscona.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, el aviso del incidente se recibió en el 112 Asturias a las 4.25 horas de la madrugada. Hasta el lugar se desplazaron los efectivos del parque moscón, quienes atacaron las llamas mediante una línea de agua y espuma para controlar y dar por extinguido el fuego a las 4.59 horas.

Como consecuencia del suceso no se han producido daños personales, aunque la Guardia Civil ha sido debidamente informada de los hechos para realizar el seguimiento oportuno de lo ocurrido.