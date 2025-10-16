"Solo con la movilización ciudadana lograremos suprimir el peaje del Huerna", subraya Zapico (CCOO)

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha hecho este jueves un llamamiento a la ciudadanía para participar "masivamente" en la manifestación convocada este viernes en Oviedo contra la prórroga del peaje del Huerna, que partirá a las 17.30 horas desde la Estación del Norte hacia la Plaza de la Escandalera. "Solo con la movilización ciudadana lograremos suprimir el peaje del Huerna", señala el secretario general, José Manuel Zapico.

Desde la organización sindical denuncian que la prórroga del peaje, ejecutada por el Gobierno del PP en tiempos de José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos, es "contraria a derecho" al haberse realizado sin licitación ni publicidad, lo que, a juicio de CCOO, vulnera los principios de igualdad, transparencia e interés general que exige la normativa europea.

"El Ministerio de Transportes debe escuchar el clamor del pueblo asturiano", ha señalado Zapico en una carta con la que llama a la movilización social y en la que carga contra la "dejadez" del Gobierno de España en materia de infraestructuras. Zapico ha calificado de "inmovilismo" la actitud del Ejecutivo central ante lo que considera "un agravio" para Asturias.

Además, ha censurado las declaraciones "incendiarias" del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha advertido de que "solo la movilización ciudadana" podrá revertir esta situación. "Asturies no es ni más ni menos que ninguna otra comunidad autónoma", ha afirmado.

En este sentido, Zapico ha reclamado la supresión del peaje por su impacto negativo en la economía, el desarrollo territorial y la cohesión social del Principado. "Hay que llenar las calles y dejar claro que no vamos a consentir más castigos a nuestras infraestructuras", ha zanjado.