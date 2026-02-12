SOMA-Fitag-UGT y CCOO critican a Hunosa por la "absoluta falta de información" sobre el futuro de La Pereda

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SOMA-Fitag-UGT y CCOO han mostrado este jueves, tras la primera reunión de la comisión delegada del Comité Intercentros para analizar la situación generada tras la sentencia judicial que afecta al proyecto de transformación de la central de La Pereda, su preocupación por la "absoluta falta de información" trasladada por la dirección de Hunosa.

Según las organizaciones, en la reunión la empresa pública no habría dado ningún dato concreto sobre el alcance jurídico de la sentencia, las posibles vías de solución, los pasos que prevé adoptar, el calendario de actuación ni el impacto real que esta situación puede tener sobre el proyecto, la actividad o el empleo.

Asimismo, tampoco habría ofrecido información alguna sobre la situación del recurso relativo a la escombrera de Lada, otro elemento relevante para garantizar el funcionamiento de térmica.

La única respuesta trasladada por la dirección, afirman, ha sido que "se está preparando la documentación que requiere la sentencia" y que el proyecto "está garantizado". También les habrían pedido que les dejasen trabajar.

"La ausencia de explicaciones, dando la callada por respuesta ante nuestra insistencia, evidenció inseguridad por parte de la Directora de Energía y también que seguía directrices superiores, lo que a juicio de las organizaciones sindicales resulta imposible de sostener en este momento, ya que es inadmisible la ausencia de cualquier explicación técnica, jurídica o administrativa. Esta actitud de opacidad y falta de transparencia genera una enorme incertidumbre entre la plantilla y demuestra una preocupante falta de confianza, e incluso de respeto, hacia la representación legal de los trabajadores, que se ven obligados a afrontar una situación de gran trascendencia sin disponer de la información mínima necesaria", han señalado los sindicatos.

SOMA-Fitag-UGT y CCOO consideran "inadmisible" que, ante un problema que puede comprometer un importante proyecto tractor para el futuro de Hunosa, la dirección de la empresa no haya sido capaz de trasladar ni siquiera un escenario provisional de trabajo.

En la reunión del plan de futuro prevista para este viernes anuncian que exigirán a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que se depuran responsabilidades, que abandonen el "ocultismo" e informen con claridad sobre la situación real del proyecto, que concreten los pasos que van a dar y que garanticen que la incertidumbre jurídica no se traslade a la estabilidad laboral de la plantilla. "Los trabajadores y trabajadoras de Hunosa no pueden ser los últimos en conocer el futuro de su propia empresa", subrayan desde los sindicatos.