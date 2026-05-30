El sorteo de Euromillones deja casi 100.000 euros en Oviedo

Archivo - Un hombre compra lotería en una Administración de Lotería. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

OVIEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de Euromillones de este viernes ha dejado un premio de segunda categoría en Oviedo, dotado de 98.854 euros. En el sorteo no existen boletos acertantes de Primera Categoría, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante de segunda categoría premiado en Oviedo ha sido validado en el despacho receptor número 57.075, ubicado en la calle Luis Fernández-Vega Sanz, 8. Otro boleto de la misma categoría fue validado en Don Benito (Badajoz).

Además en España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría, dotado con 18.903 euros. Con el bote generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 141 millones de euros. Por otro lado, el boleto acertante del Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 247 de Madrid, situada en Emilio Ferrari, 64.