El sorteo de la Lotería Nacional deja un primer premio de 600.000 euros en Siero

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OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado este sábado un total de 600.000 euros en Siero, concretamente en la administración nº2, en la calle Antonio Machado 5, según han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de una serie agraciada con el primer premio, que ha recaído en el 11.711, agraciado con 600.000 euros el número. El primer premio se ha repartido también en Tudela (Pamplona), Badajoz, Bilbao, Burgos y Salas de los Infantes (Burgos), Sant Pere Pescador (Girona), Almuñécar (Granada), Manacor (Baleares), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, La Perdoma (Santa Cruz de Tenerife), Valencia y Zaragoza.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 120.000 euros al número 20.744, ha tocado en Adra (Almería), Barcelona, Jerez de la Frontera (Cádiz), Fraga (Huesca), Calahorra (La Rioja), Madrid, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga (Málaga), Ponteareas (Pontevedra), La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y Sevilla.

Los reintegros en el sorteo de este sábado corresponden a los números 1, 7 y 0.