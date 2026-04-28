La startup PlaBiTe, elegida empresa más innovadora de Asturias en los Premios EmprendeXXI por su impacto sanitario

Platelet Biotechnologies gana los Premios EmprendeXXI en Asturias como la startup con mayor potencial - CAIXABANK,

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La startup PlaBiTe ha sido reconocida como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en Asturias en los Premios EmprendeXXI, unos galardones impulsados por CaixaBank y Enisa, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y el CEEI.

La compañía, una spin-off de la Universidad de Oviedo y FINBA, está especializada en biotecnología aplicada a la medicina regenerativa mediante terapias basadas en plaquetas, con el objetivo de acelerar la recuperación de tejidos y mejorar la cicatrización. Su proyecto ha sido seleccionado entre 22 candidaturas presentadas en la edición asturiana.

El jurado ha valorado especialmente el potencial de su tecnología y su impacto en el ámbito sanitario. Los organizadores han destacado que estos premios buscan identificar proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y contribuyan a la sostenibilidad.

Como ganadora territorial, PlaBiTe ha recibido un premio de 6.000 euros y acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye formación y contactos con el ecosistema emprendedor en Berlín en colaboración con ESADE. La empresa también participará en los Investors Day EmprendeXXI y en la comunidad AlumniXXI, una red de startups premiadas en ediciones anteriores.

Junto a PlaBiTe han participado otras startups finalistas como Agrolinera, Imageryst, Resizes y TripStop, que han presentado proyectos vinculados a la economía circular, el análisis de datos geoespaciales, la infraestructura digital y el turismo sostenible.