La startup PlaBiTe, elegida empresa más innovadora de Asturias en los Premios EmprendeXXI por su impacto sanitario

Platelet Biotechnologies gana los Premios EmprendeXXI en Asturias como la startup con mayor potencial
Platelet Biotechnologies gana los Premios EmprendeXXI en Asturias como la startup con mayor potencial - CAIXABANK,
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 28 abril 2026 16:13
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   OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La startup PlaBiTe ha sido reconocida como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en Asturias en los Premios EmprendeXXI, unos galardones impulsados por CaixaBank y Enisa, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y el CEEI.

   La compañía, una spin-off de la Universidad de Oviedo y FINBA, está especializada en biotecnología aplicada a la medicina regenerativa mediante terapias basadas en plaquetas, con el objetivo de acelerar la recuperación de tejidos y mejorar la cicatrización. Su proyecto ha sido seleccionado entre 22 candidaturas presentadas en la edición asturiana.

   El jurado ha valorado especialmente el potencial de su tecnología y su impacto en el ámbito sanitario. Los organizadores han destacado que estos premios buscan identificar proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y contribuyan a la sostenibilidad.

    Como ganadora territorial, PlaBiTe ha recibido un premio de 6.000 euros y acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye formación y contactos con el ecosistema emprendedor en Berlín en colaboración con ESADE. La empresa también participará en los Investors Day EmprendeXXI y en la comunidad AlumniXXI, una red de startups premiadas en ediciones anteriores.

   Junto a PlaBiTe han participado otras startups finalistas como Agrolinera, Imageryst, Resizes y TripStop, que han presentado proyectos vinculados a la economía circular, el análisis de datos geoespaciales, la infraestructura digital y el turismo sostenible.

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