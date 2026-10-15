Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Gijón han detenido, los pasados días 6 y 7, a dos mujeres como supuestas autoras de distintos delitos contra el patrimonio cometidos en dos residencias de mayores del municipio gijonés.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, en ambos casos, las investigadas trabajaban en las residencias, condición que habrían aprovechado para sustraer bienes y dinero a las personas residentes.

La primera investigación comenzó tras la denuncia de los familiares de una residente por la sustracción de varias joyas. Los agentes pudieron localizar las piezas en operaciones de compraventa e identificar a la persona que las había vendido.

Ante la posibilidad de que hubiera más víctimas, los investigadores ampliaron las pesquisas y localizaron un total de 22 lotes de joyas de presunta procedencia ilícita, cuya venta había reportado más de 6.800 euros.

En muchos casos, las propias residentes o sus familiares tuvieron conocimiento de la desaparición de las joyas después de recibir una llamada de la Policía Nacional, tras lo que presentaron la correspondiente denuncia.

Una de las detenidas, una mujer de nacionalidad española de 51 años, trabajaba en la residencia como auxiliar de clínica y peluquera.

Según la investigación, se habría aprovechado de su acceso a las habitaciones para sustraer joyas, dinero y otros objetos de valor. Se le atribuyen nueve delitos de hurto y dos delitos de hurto continuado. Ante lo sucedido, la residencia de mayores se va a presentar como acusación particular.

En cuanto a la segunda arrestada, los agentes identificaron a una trabajadora de otra residencia de mayores de Gijón como supuesta autora de varios reintegros de dinero en cajeros automáticos realizados con una tarjeta bancaria, que previamente habría sustraído a una residente.

El importe total del dinero retirado asciende a 20.950 euros. Una vez finalizadas las diligencias policiales, ambas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia.

Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de adoptar algunas medidas para proteger las pertenencias de las personas mayores que viven en residencias.

Entre ellas, recomiendan fotografiar las joyas y otros objetos de valor para facilitar su identificación en caso de sustracción, guardarlos en un lugar seguro y comprobar