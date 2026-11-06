Diez detenidos en España tras unos altercados en Gijón, en febrero, vinculados a un grupo de ultra

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos altercados ocurridos en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada, en Gijón, el pasado mes de febrero, han derivado en una investigación judicial, a raíz de unas diligencias de la Fiscalía de Menores, que ha llevado a la detención de de principios del año 2026, tras unos altercados en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada de Gijón.

Se les acusa de delito de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, de las que se ha levantado el secreto de las actuaciones tras las detenciones, aunque la operación sigue abierta, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

De los arrestados, a siete de ellos se les acusa de formar parte de la cúpula de la citada asociación ilícita y serán trasladados a Gijón para declarar como investigados ante la magistrada, previsiblemente este próximo domingo.

En cuanto a los otros tres, se prevé que pasen a disposición de los juzgados de guardia del partido judicial donde han sido arrestados.

Asimismo, la magistrada titular de la plaza número 4 de Instrucción de Gijón, en funciones de sustitución voluntaria de la plaza número que está vacante pendiente del concurso de adjudicación de la plaza, ha autorizado las entradas y registro con posteriores detenciones en distintas ciudades españolas de estas diez personas.