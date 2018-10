Suspendido el juicio de un padre por pedir fotos sin ropa a su hija a través de las redes sociales

Publicado 17/10/2018 16:02:14 CET

AVILÉS, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de lo Juzgado de lo penal número 2 de Avilés ha suspendido este miércoles la vista oral en la que se iba a juzgar a un padre por pedir fotos sin ropa a su hija a través de un perfil falso en las redes sociales, por un fallo en el procedimiento al no resolverse un recurso presentado por la defensa.

El juicio estaba fijado a las 11.55 horas de este miércoles y tanto defensa como acusación particular han acordado la suspensión de la vista, al no tener respuesta el juez de lo Penal a un recurso presentado por la defensa el pasado 5 marzo.

"Nosotros recurrimos el auto en tiempo y forma, ese recurso no produce efectos suspensivos, pero la instrucción continúa, y el juzgado número 7 debería haber dado respuesta a nuestra petición, y no lo ha hecho aún, o al menos no ha llegado, y por lo tanto el juicio no se puede celebrar", ha indicado Marco Antonio Fernández, el letrado de la defensa ante los periodistas.

Ahora debe ser la Audiencia Provincial quien determine si "ve indicio de delito, para que se celebre el juicio, y sino ve indicio se sobresería el proceso", ha añadido. Por su parte la acusación particular ha aceptado esta suspensión del juicio. "Estamos pendientes de que resuelva ese recurso que se presentó por el medio, y que aún no se ha resuelto, y cuando esté listo se celebrará el juicio", ha afirmado la letrada María Teresa Rodríguez.

En cuanto a los hechos, el Ministerio Fiscal sostiene, que el acusado, un ovetense que responde a las iniciales A.G.F., en varias ocasiones a través de un perfil falso en Instagram, se puso en contacto con su hija de 14 años, y le requirió que subiera a la red fotos suyas desnuda.

Incluso a través de otra cuenta, llegó a enviarle fotos de chicos jóvenes medio desnudos para incitarla a que subiera sus imágenes. La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de delito de abuso sexual y solicita que se condene al acusado a un año de prisión y una orden de alejamiento y comunicación de su hija durante tres años. La defensa, en cambio solicita dos años de prisión para el varón, y el mismo tiempo de orden de alejamiento.

"Mi cliente se declara absolutamente inocente, y creemos que tenemos pruebas muy sólidas, que acreditan la inocencia de mi cliente, cuando el juicio se celebre", ha expresado el abogado defensor ante los periodistas.

Por contra la acusación particular, que ejerce la madre de la menor, que responde a las iniciales B.V.A., mantiene la acusación y pide el doble de prisión que el fiscal para el acusado. "Entiendo que la defensa quiera ir por un lado, pero hay unos límites que un padre no puede sobrepasar, y se han sobrepasado", ha deslizado la abogada de la acusación.

Los progenitores de la menor nunca han estado casados, y "cada uno tiene su vida independiente desde hace muchos años", ha admitido la letrada de la acusación. El acusado tiene una orden de alejamiento cautelar desde el mes de enero, donde no puede comunicarse, ni ver a su hija.