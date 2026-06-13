Los talleres de patinaje 'Patio Patín' regresan a Avilés este sábado

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OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés retoma este sábado el programa 'Patio Patín', una iniciativa del Plan Corresponsables que ofrece talleres gratuitos de patinaje en línea para menores de 17 años y sus familias.

La actividad se desarrollará los sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 horas, y estará dirigida por monitores especializados. El programa combina la enseñanza del patinaje con actividades lúdicas y de convivencia familiar, adaptadas tanto a participantes principiantes como con experiencia previa.

La primera sesión, prevista para este sábado, servirá como toma de contacto con el grupo y estará centrada en aspectos básicos de seguridad, familiarización con el espacio y juegos cooperativos orientados a trabajar el equilibrio, la coordinación y la confianza. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.

Según ha informado el Ayuntamiento, el programa se desarrollará durante 35 fines de semana, incluidos cinco en periodo estival, en las pistas polideportivas cubiertas de los colegios públicos de Versalles y El Quirinal, aunque también podrán utilizarse otros espacios municipales.

'Patio Patín' forma parte de las actuaciones impulsadas por el Plan Corresponsables y busca fomentar hábitos de vida saludables, el ocio compartido en familia y la práctica deportiva entre niños, niñas y adolescentes.