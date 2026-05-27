Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Salinas (Castrillón)

Archivo - Playa de Salinas, en Castrillón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) afrontan este miércoles la tercera jornada de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Salinas (Castrillón), en un operativo coordinado que cuenta con el despliegue de helicópteros, drones y unidades subacuáticas.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, las labores de rastreo se han iniciado a las 07.00 horas con la participación del Servicio Aéreo y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del Instituto Armado. A este despliegue se ha sumado una patrullera del Servicio Marítimo que cuenta a bordo con efectivos de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) procedentes de Asturias y Galicia, además de una patrulla de Seguridad Ciudadana.

Por parte de Salvamento Marítimo, en el rastreo marítimo y de la línea de costa intervienen el helicóptero Helimer y la embarcación Salvamar. Asimismo, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias participa activamente en las tareas mediante el empleo de drones y de su propio helicóptero con el objetivo de facilitar la localización del joven desde el aire.