El tiempo en Asturias para este domingo, 31 de mayo de 2026

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 31 de mayo de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos con nubes altas y, de madrugada, cubierto de nubes bajas que se van disipando a partir de la mañana, aunque reaparecerán dispersas en el interior al final de la tarde. Brumas y probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en la Cordillera.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso; máximas en descenso en el extremo sur y sin cambios o en ligero ascenso el resto algo más acusado en el interior central. Viento flojo de componente norte que virará a componente este en la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 22.

En el mar, viento de componente noroeste de fuerza tres o cuatro, amainando a fuerza dos o tres, y a Variable de fuerza uno o dos más tarde. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste, aumentando a uno a dos metros mar adentro.