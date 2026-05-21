El tiempo en Asturias para hoy, jueves, día 21 de mayo de 2026

OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 21 de mayo de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos con predominio de de nubes altas, y nubosidad de evolución durante las horas centrales. No se descartan brumas y bancos de niebla en las primeras horas en tercio occidental y en su litoral.

Temperaturas en ascenso, menos acusado las mínimas y localmente notable en las máximas salvo en el litoral y en zonas altas de la Cordillera. Viento flojo en régimen de brisas y viento del este en el litoral que gira por la tarde al oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 32; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 28.

En el mar, viento este 4 o 5, amainando a 3 o 4 al final. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 a 2 metros.