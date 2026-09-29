El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 29 de septiembre de 2026

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 29 de septiembre de 2026 en Asturias cielos cubiertos. Lluvias débiles en el oeste de la Comunidad y en el este de Picos de Europa por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero aumento en zonas de montaña. Temperaturas máximas aumento en la costa oriental. Viento flojo del sur que a mediodía aumentará a moderado en zonas de montaña. Rachas muy fuertes en cumbres.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 25.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a sur o sureste 2 a 4 desde la madrugada. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros y tormentas en el oeste hasta la madrugada. Regular.