El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 22 de abril de 2026

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 22 de abril de 2026 en Asturias cielos nubosos. Probabilidad de nieblas dispersas, matinales en el interior y vespertinas en zonas altas de la Cordillera, y de algunas precipitaciones débiles en el interior. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas y notable en las máximas del interior. Vientos flojos variables.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.

En el mar, viento este 4 o 5, localmente 6 en el oeste por la tarde, rolando a oeste o noroeste, temporalmente 6 de madrugada. Marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Tormentas en el oeste por la noche.