El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 11 de julio de 2026

OVIEDO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 11 de julio de 2026 en Asturias intervalos nubosos con abundante nubosidad de evolución a partir del mediodía. No se descarta alguna bruma matinal en el litoral y zonas aledañas. Lluvias débiles sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos en la Cordillera durante la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios significativos, y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo variable en el interior y moderado del este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 31; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 20 y una máxima de 28.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a este 3 o 4 al final. Rizada. Áreas de bruma con regular desde la madrugada.