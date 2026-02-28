El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 28 de febrero de 2026

OVIEDO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 28 de febrero de 2026 en Asturias intervalos nubosos o cubiertos. Brumas matinales y vespertinas en el interior. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en la Cordillera. Viento flojo variable, del noroeste en horas centrales en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 14.

En el mar, viento suroeste 3 a 5, arreciando pronto a noroeste 5 o 6, ocasionalmente 7, amainando a oeste o suroeste 3 a 5 desde medianoche. Marejada o fuerte marejada, localmente gruesa, disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.