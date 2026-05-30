El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 30 de mayo de 2026

OVIEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 30 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto por nubes altas y bajas, abriéndose claros a partir de mediodía. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso, que será menos acusado en el litoral. En el interior, viento flojo con predominio de la componente norte; en el litoral, viento flojo del oeste rolando a norte por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 22.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5 en el este, o 3 o 4 amainando a 2 o 3 en el oeste. Marejada en el este o marejadilla en el oeste.