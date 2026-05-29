El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 29 de mayo de 2026

OVIEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 29 de mayo de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos, con brumas y nieblas en la Cordillera al principio y al final del día, que no se descartan en el litoral y en zonas bajas de madrugada. Es probable que se produzca algún chubasco o alguna tormenta dispersa durante la tarde en la Cordillera.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso, localmente notable. En el interior, viento flojo con predominio del noroeste; en el litoral, viento flojo a moderado del oeste y noroeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste o noroeste 3 o 4 arreciando a 4 o 5 en el este. Marejada en el este o marejadilla en el oeste.