El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 3 de julio de 2026

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 3 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso con nubes bajas, que podrían ir acompañadas de algunas brumas dispersas en zonas altas de la Cordillera, abriéndose claros en las horas centrales. Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el litoral occidental durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas en aumento en la Cordillera y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en aumento ligero. Vientos flojos o con intervalos moderados de componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 15 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima 14 y una máxima de 24.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4 arreciando temporalmente a 5 mar adentro al oeste de Bustos. Marejadilla o marejada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.