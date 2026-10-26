El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 26 de octubre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y predominando los aumentos en la oriental. Temperaturas máximas en aumento. Vientos flojos, de componente sur en el interior y variables en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 22.

En el mar, viento componente oeste fuerza 5 o 6 amainando a oeste o noroeste 3 a 5, amainando a componente sur 2 o 3 desde la noche. Marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros. Aguaceros en el este por la noche.