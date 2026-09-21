El tiempo en Asturias para este lunes, 21 de septiembre de 2026

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 21 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso en la mitad sur y nuboso en la mitad norte, de nubes bajas, con probabilidad de brumas dispersas, aumentando a mediodía a intervalos de nubes altas en todo el Principado. Temperaturas en ascenso. Viento del este, moderado en el litoral y flojo en el interior, con intervalos de variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 24.

En el mar, viento de componente este de fuerza tres a cinco, tendiendo temporalmente a viento variable de fuerza uno o dos cerca de la costa, principalmente al oeste de Lastres al avanzar la madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo localmente a rizada cerca de la costa, principalmente al oeste de Lastres, al avanzar la madrugada. Mar de fondo del noroeste de uno a dos metros. Áreas de regular o localmente mala por bruma o niebla cerca de la costa al avanzar la madrugada.