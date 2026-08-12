El tiempo en Asturias para este miércoles

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 12 de agosto de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas al principio y final del día con probables brumas asociadas que serán más persistentes en el litoral, y alguna nubosidad de evolución en la Cordillera. Temperaturas en aumento. Vientos flojos variables con brisas en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 30; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 28.

En el mar, viento de componente variable fuerza 1 a 3, principalmente nordeste durante la tarde. Rizada o marejadilla. Áreas de regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.