El tiempo para este domingo en Asturias

OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 3 de mayo de 2026 en Asturias intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto con abundante nubosidad de evolución. Lluvias y chubascos acompañados de tormentas ocasionales, que en la mitad oriental pueden ser localmente fuertes. Temperaturas en descenso, ligero en general. Vientos flojos de componente sur al principio, girando por la mañana a componente oeste, y aumentando a moderados en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 17.

En el mar, viento componente variable fuerza 1 a 3 arreciando a componente oeste 3 o 4 al oeste de Cabo Peñas al final. Rizada aumentando a marejadilla al oeste de Cabo Peñas al final. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro. Aguaceros y tormentas ocasionales.