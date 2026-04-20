Tomé descarta apoyar al candidato del PSOE para dirigir la RTPA

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OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha señalado este lunes que el proceso de elección de la dirección de la Radiotelevisión Pública de Asturias (RTPA), debe ser un proceso "abierto, transparente y basado en criterios objetivos", por lo que ha asegurado que no apoyará al candidato propuesto por el PSOE para dirigir el ente público.

Tomé ha realizado estas declaraciones ante la proximidad del fin del plazo para la presentación de candidatos y ha adelantado esta decisión después de que se filtrara el nombre del posible candidato hace unos días en medios de comunicación. "No creemos que sea la mejor forma de abordar esta elección", incide Tomé.

Sobre los candidatos para el puesto, Tomé destaca que "tienen que ser intachables periodísticamente y tienen que plantear, además, objetivos que sean absolutamente coherentes". "No puede ser que el ente público sea, una vez más, un juguete político en manos de unos o de otros", añade.

Desde su punto de vista, es "fundamental que el nuevo director o directora defienda, conozca en profundidad y pueda aportar sobre la defensa, cuidado y promoción de la cultura y la llingua asturiana".

No en vano, sostiene, la dirección de la RTPA tiene por delante "retos vitales" para el ente público. "Es el caso del cumplimiento del mandato marco, empezando por la finalización de la externalización de servicios. Y, muy especialmente, de servicios tan sensibles como los informativos diarios en Asturias, así como completar el proceso de digitalización", añade.