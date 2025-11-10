Tomé destaca la aprobación de enmiendas que limitan el uso turístico de viviendas en la reforma del IRPF

Rueda de prensa de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, en relación con la Ley Tributaria de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Asturias sobre la reforma de la Ley de impuestos cedidos, conocida como Ley del IRPF. Según ha detallado, este incluye la aceptación de dos enmiendas de las tres propuestas, que limitan el uso turístico de viviendas.

Según ha explicado en rueda de prensa, el acuerdo, que ha calificado como "muy satisfactorio" llega tras "varios días" de negociaciones y reuniones. Tomé ha recordado que había presentado tres enmiendas. La primera, que proponía nuevos tramos del IRPF y un aumento del tipo impositivo para las rentas más altas, no fue aceptada.

Las otras dos modificaciones, sobre vivienda, fueron aprobadas con cambios que, a su modo de ver, "enriquecen su redacción" y garantizan un control sobre el uso turístico y la compra de edificios completos.

La segunda enmienda presentada proponía elevar del 15 al 20 por ciento el tipo impositivo propuesto por el Gobierno, "cuando el adquirente sea una persona física o jurídica que tenga la consideración de gran tenedor" para evitar procesos de concentración del patrimonio inmobiliario que pongan en riesgo el acceso a la vivienda residencial para la población.

La tercera incluía un tipo agravado del 20 por ciento a la transmisión de un edificio entero de viviendas a favor de una persona física o jurídica.

Tomé ha explicado que "la nueva redacción aclara que estas enmiendas afectan a cualquier uso turístico", con el objetivo de impedir que haya "ningún tipo de posibilidad de intentar desviar la utilización de las viviendas hacia el uso turístico utilizando pequeños subterfugios".

Además, en la tercera se ha añadido la premisa de que si en los cuatro años siguientes a la compra de un edificio completo "el 25% o más de las viviendas se destinan a uso turístico, se aplicará igualmente el 20% de gravamen". "No solamente se va a tener en cuenta si el edificio se compra de entrada con la finalidad de utilizarlo para usos turísticos, sino que se va a seguir en el tiempo", ha detallado. "Una mejora sustancial", en su opinión.

Por último, Tomé ha asegurado que seguirán "peleando" por la reforma del IRPF, pero se ha mostrado "especialmente satisfecha" con la aceptación de las dos enmiendas relacionadas con la vivienda.

NEGOCIACIÓN DE PRESUPUESTOS

Junto a esto, Tomé ha señalado que una vez cerrada la negociación sobre la ley del IRPF, se abrirá la negociación presupuestaria. Su grupo enviará esta semana su propuesta al Ejecutivo y, a partir de ahí, "nos sentaremos de nuevo a hablar".

Sobre la posibilidad de un acuerdo con Foro Asturias, ha asegurado que ambos grupos "son escasamente compatibles en cuanto a las propuestas", y ha añadido que, aunque "el Gobierno no descarta a Foro, Foro se descartó a sí mismo hace tiempo, llegando a un compromiso de legislatura con el Partido Popular".