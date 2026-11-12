Tomé dice que la negociación presupuestaria "sigue abierta" y espera que el Gobierno reaccione a sus propuestas

Gobierno de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias Covadonga Tomé ha dicho este jueves que la negociación con el Gobierno regional sobre el anteproyecto de presupuestos generales del Principado para 2027 "sigue abierta".

El Ejecutivo asturiano tenía previsto presentar las cuentas este jueves, pero esta semana informó que lo haría el lunes porque aunque las cuentas estaban ya cerradas y elaboradas, aún quedaban distintos aspectos técnicos que aconsejan aprobar el anteproyecto en el próximo Consejo de Gobierno ordinario.

Tomé ha dicho este martes que "quedan días suficientes para sentarse a hablar para conseguir llegar a algún acuerdo si es que hay voluntad por ambas partes". En Asturias gobierna el PSOE en coalición con Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS. Suman 22 votos, pero necesitan uno más para aprobar el proyecto de ley, ya que en el Parlamento asturiano hay 45 diputados.

La diputada del Grupo Mixto ha dicho que el Gobierno hay ha propuesto algunas opciones alternativas a las propuestas que plantearon desde Somos Asturies. Ha dicho que incluso este mismo miércoles, día de la huelga general, le llegó más información por parte del Ejecutivo asturiano que tiene que revisarla.

En cualquier caso, Tomé ha puesto el acento en la necesidad de declarar más zonas de mercado residencial tensionado, con el fin de actuar y rebajar los precios de la vivienda. "Sin ser una línea roja, si no hay una propuesta alternativa o al menos una información clara sobre lo que se stá haciendo con las zonas tensionadas, cuáles se van a declarar y en qué plazos, va a ser difícil que sigamos hablando de ningún otro tema", ha advertido.

La diputada del Grupo Mixto ha dicho que no termina de entender el "parón" relativo a la declaración de zonas tensionadas. "Tampoco hemos recibido ningún tipo de explicación, por eso seguimos insistiendo", ha señalado.

CONTESTACIÓN AL PP

Por otro lado, Tomé ha aprovechado su comparecencia ante los medios para salir al paso de las declaraciones del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, quien afirmó este miércoles que cuando su partido gobierne derogará, en caso de ser aprobada, la ley sobre vivienda que están impulsando desde el Ejecutivo asturiano, con enmiendas de Tomé.

A juicio de la parlamentaria, lo que pasa es que el PP está "bloqueando" la norma porque preferiría una ley que estuviese "del lado de los especuladores, de los acosadores inmobiliarios y de los rentistas".