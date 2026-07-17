Tomé (G.Mixto) acusa a Barbón de omitir "datos clave" en su balance de siete años en la Presidencia de Asturias

La diputada de Somos Asturies en el Grupo Mixto, Covadonga Tomé - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha analizado el balance realizado por el presidente autonómico, Adrián Barbón, sobre sus siete años al frente del Gobierno de Asturias y ha criticado que el dirigente "repite los mismos éxitos siempre" mientras omite "datos clave" para la sociedad asturiana.

En una nota de prensa, Tomé se ha referido a las palabras de Barbón sobre el accidente en la mina de Cerredo, suceso que el presidente destacó como uno de los tres momentos más "difíciles" de su mandato. La diputada ha recordado que Barbón tiene la posibilidad de actuar y reprobar a las personas recogidas en el dictamen de la comisión, pero "está eludiendo hacerlo, evitando reconocer responsabilidad política alguna". "Está defraudando a la sociedad Asturiana", ha asegurado.

Asimismo, la diputada ha insistido en la falta de avances en materia de vivienda, elemento que ha situado como el principal malestar de la ciudadanía. Respecto a los derechos LGTBIQ+, Tomé ha apuntado que las resistencias internas del propio partido del presidente han impedido la tramitación de una legislación superior.

Por último, la portavoz ha instado al jefe del Ejecutivo asturiano a atender las reivindicaciones laborales de colectivos como el personal de prevención de incendios, educación, cuidados y sanidad.

Del mismo modo, ha reclamado que Barbón dialogue con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con el objetivo de exigir la supresión del peaje del Huerna y una inversión adecuada en las infraestructuras, con "especial atención" a la red de cercanías.