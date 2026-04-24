Tomé (G.Mixto) celebra que el Gobierno rectifique y acceda a indemnizar a las familias de víctimas de Cerredo

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha celebrado este viernes la rectificación del Gobierno asturiano, que ahora ha accedido a indemnizar a las familias de las víctimas del accidente mortal de Cerredo. "La solidaridad con las familias de las víctimas de Cerredo es el punto de partida para reparar la verdad y depurar la responsabilidad política, ha asegurado la diputada.

Para ejecutar las ayudas "de manera inmediata" Tomé ha registrado una Proposición de Ley para la que la diputada sugiere seguir el trámite de lectura única. Esta propuesta es una Proposición de Ley de anticipo de indemnizaciones por los accidentes producidos en la mina de Cerredo los días 25 de agosto de 2022 y 31 de marzo de 2025.

Con esta propuesta, la Junta del Principado podría ejecutar las ayudas, en concepto de responsabilidad civil, en un plazo breve de tiempo y satisfacer cuanto antes las demandas de las familias.

"Somos conscientes de que la percepción temprana de las ayudas en los casos de muerte o lesiones producidas por accidentes de trabajo en el ámbito de la minería, además de proporcionar a las víctimas y a sus familias un apoyo material inmediato, refuerza la cohesión social al transmitir al conjunto de la ciudadanía asturiana la imagen de unas instituciones públicas próximas, sensibles y diligentes", ha añadido Covadonga Tomé.

La indemnización que la empresa u otras entidades responsables hayan de satisfacer en concepto de responsabilidad civil, ha explicado la diputada, tarda años en ser declarada y efectivamente percibida por las víctimas y sus familias, al depender de una declaración judicial. "Para no demorar más la grave situación en la que se encuentran las víctimas ofrecemos al Gobierno esta vía de actuación inmediata", ha dicho.

Para Tomé, la rectificación de postura del Gobierno y su admisión de una indemnización inmediata, "no le exime de dar otro paso forzoso para la salud democrática" como es "la asunción de responsabilidades políticas derivadas del grave accidente en la mina de Cerredo".