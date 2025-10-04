Tomé (G.Mixto) critica el convenio de Salud con una universidad privada para hacer prácticas en hospitales

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha criticado este sábado el convenio entre la Consejería de Salud con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para que alumnado de la universidad privada se forme, a través de prácticas, en centros sanitarios públicos de Asturias.

"Los recursos públicos son para lo público", ha remarcado la parlamentaria en una nota de prensa en la que ha señalado que "este acuerdo entre la Consejería de Salud y una universidad privada demuestra que el Gobierno de Asturies dice una cosa y luego hace la contraria".

"Cada vez que preguntamos al Ejecutivo por su compromiso con la Universidad de Oviedo, asegura que no tomará ninguna medida que perjudique a la institución ni a la calidad de su oferta académica. Sin embargo, este convenio demuestra lo contrario", ha explicado.

En su opinión, ceder recursos e infraestructuras públicas a universidades privadas "es abrir la puerta a una privatización progresiva del sistema educativo".

"El Gobierno puede y debe frenar la expansión de la privada y defender sin ambigüedades la educación pública", ha afirmado.