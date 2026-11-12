Tomé habla de un "abuso desproporcionado" de las fuerzas de seguridad en la huelga general

Manifestación en la huelga general - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Covadonga Tomé ha lamentado este jueves el "abuso desproporcionado" que a su juicio habrían cometido miembros de las fuerzas de seguridad durante la jornada de huelga general celebrada en Asturias este 11 de noviembre. En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Tomé ha Delegación del Gobierno en Asturias.

Según ha relatado Tomé, hubo agentes que "se dedicaron a identificar indiscriminadamente a todas las personas o a muchas de las personas que estaban manifestándose" e incluso "llegaron a violentar a personas que estaban tranquilamente grabando con su móvil lo que estaba ocurriendo".

Tomé ha subrayado que, a pesar de ese comportamiento policial, la huelga y las manifestaciones fueron absolutamente pacíficas en la región y no hubo nada que reprochar a las personas que participaron. La diputada ha insistido en que no puede ocurrir que la gente ejerza de forma democrática su derecho a manifestarse y que la respuesta esté siendo "desproporcionada".

La representante del Grupo Mixto ha relatado que una compañera suya "acabó" tirada en el suelo por "la violencia con la que la increparon", ejemplificando así los incidentes que ha denunciado durante la jornada de movilización. Asimismo, ha reconocido que "no toda la gente que está en los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado actúa de esta manera", pero ha alertado sobre "una cierta permisividad" en estos comportamientos.

Tomé ha instado a que Delegación del Gobierno que tome nota de las cosas que ocurrieron y pida explicaciones, considerando necesario esclarecer los hechos acontecidos durante la jornada.

Por otra parte, Tomé ha valorado la participación en la huelga general, destacando que en Asturias hubo una movilización muy importante en diferentes puntos del Principado. Ha criticado a quienes niegan el éxito de la convocatoria, afirmando que "no hay más ciego que el que lo quiere ver".